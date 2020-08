In metro senza mascherina, viene invitata ad uscire e sale alla fermata dopo: denunciata (Di sabato 29 agosto 2020) E' entrata alla stazione della metro C senza mascherina. invitata dal personale Atac ad osservare le misure di contenimento da Coronavirus è stata per questo accompagnata all'uscita della stazione ... Leggi su romatoday

bista92 : @SkyTG24 Eh ma fossi il sindaco del comune confinante, un metro dentro il mio comune senza mascherina e 500€ di mul… - AleOme_ : RT @StefanoGuerrera: comunque la piaga vera è chi non capisce che un metro di distanza è un cazzo di metro di distanza. Non mi devi parlare… - Scaccabaro : RT @Corriere: Pagamenti «contactless» su tram, bus e metro: a bordo senza biglietto (di carta) - irenequaresimin : RT @StefanoGuerrera: comunque la piaga vera è chi non capisce che un metro di distanza è un cazzo di metro di distanza. Non mi devi parlare… - FlorianaMissori : RT @romatoday: roma In metro senza mascherina, viene invitata ad uscire e sale alla fermata dopo: denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : metro senza Pagamenti «contactless»: tram, bus e metro tutti a bordo senza biglietto (di carta) Corriere della Sera Pagamenti «contactless»: tram, bus e metro tutti a bordo senza biglietto (di carta)

Le transazioni legate alla mobilità — dal biglietto della metropolitana al servizio taxi, fino al car sharing — sono solo un piccolo tassello nel mondo dei pagamenti digitali: valgono 325 milioni di e ...

Sorpresi in auto senza mascherina: maxi multe da più di 500 euro

UDINE. «Molti residenti lamentano sempre più spesso situazioni di caos e degrado». Ecco perché il Comune ha chiesto alla polizia locale di intensificare i controlli in via Marano Lagunare, nei pressi ...

Le transazioni legate alla mobilità — dal biglietto della metropolitana al servizio taxi, fino al car sharing — sono solo un piccolo tassello nel mondo dei pagamenti digitali: valgono 325 milioni di e ...UDINE. «Molti residenti lamentano sempre più spesso situazioni di caos e degrado». Ecco perché il Comune ha chiesto alla polizia locale di intensificare i controlli in via Marano Lagunare, nei pressi ...