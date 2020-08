In Iraq si accende una nuova speranza. Ed è il nuovo Primo ministro Mustafa al Kadhimi (Di sabato 29 agosto 2020) Sale alla ribalta una nuova figura politica nel panorama istituzionale iracheno: Mustafa al Kadhimi, 53 anni, Primo ministro del Paese medio orientale dallo scorso maggio. Il premier si sta facendo notare per la sua dinamicità, infatti dopo essere tornato in patria da un viaggio negli Stati Uniti, in cui ha avuto numerosi incontri politici, ha partecipato al vertice che ha riunito Iraq, Egitto e Giordania. L’incontro aveva l’obiettivo primario di creare una nuova intesa, una struttura di collegamento tra l’Egitto, che ha un notevole capitale umano, l’Iraq che invece possiede ingenti risorse petrolifere e la Giordania che anche grazie alla sua favorevole posizione geografica può svolgere un ruolo di mediatore sia tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le sanzioni Usa per l'assassinio dell'ambasciatore Rajavi siano un'occasione per infrangere un dilagante silenzio: l'Onu deve lanciare un’indagine indipendente su uno dei più orribili crimini dell’uma ...

