In Francia situazione fuori controllo: oltre 7 mila nuovi contagi, è record (Di sabato 29 agosto 2020) La Francia è nel pieno della seconda ondata. I casi di Covid-19 crescono a dismisura sul territorio transalpino basti pensare che nella giornata di oggi sono ben 7.379 i nuovi contagi (record assoluto) che porta il totale a 267.077 passando per per la prima volta davanti all’Italia nel computo totale. Ma è il trend in clamorosa crescita: basti pensare che in questa settimana, quindi da lunedì a venerdì, sono stati fatti registrare 24.178 nuovi casi contro i 15.864 della scorsa settimana e i 10.221 di due settimane fa. A Parigi, Marsiglia e Strasburgo c’è l’obbligo di mascherina anche in macchina ma la nuova norma non riguarderà ciclisti e amanti della corsa. Loro non saranno infatti obbligati a coprirsi il volto. Ieri la decisione ... Leggi su sportface

petergomezblog : Focolaio in un resort di nudisti in Francia: cento positivi. “Situazione preoccupante” - Tg3web : Coronavirus, preoccupa la situazione in Europa. 4.500 nuovi casi in Francia, 3.500 in Spagna, mentre a Berlino è re… - Sbiki85 : RT @jacopotondelli: La situazione epidemiologica di gran lunga peggiore, in Europa, è quella francese, ma chi arriva dalla Francia non deve… - ILupobianco : @impaziente0 @valy_s @DottAngeloC @InMonsterland In Francia e Spagna é preoccupante sia la. Situazione delle ospeda… - meltinpoz : RT @jacopotondelli: La situazione epidemiologica di gran lunga peggiore, in Europa, è quella francese, ma chi arriva dalla Francia non deve… -