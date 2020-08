In Campania 188 nuovi casi positivi al Covid e nessun decesso (Di sabato 29 agosto 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – Sono 188, di cui 80 di rientro – 51 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri – i nuovi casi positivi di coronavirus in Campania, dove sono stati eseguiti oggi 4.359 tamponi. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione, secondo il quale sono complessivamente 6.612 i positivi su un totale di 406.749 tamponi eseguiti. nessuna persona è deceduta. Mentre il totale dei deceduti si attesta a 445. I guariti del giorno sono 13, su un totale di 4.396 guariti, di cui 4.391 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

