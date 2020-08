In 50mila a Washington contro il razzismo negli Stati Uniti (Di sabato 29 agosto 2020) Erano in 50mila alla marcia antirazzismo che ha invaso le strade di Washington nell’anniversario dello storico discorso del 1963 di Martin Luther King. Una manifestazione che arriva il giorno dopo il controverso discorso con cui Trump ha accettato la nomination repubblicana alla Casa Bianca e le contestazioni dei manifestanti di BLack Lives Matter contro chi ha partecipato all’evento al Rose Garden. Proteste che hanno fatto infuriare il presidente Donald Trump, che dal New Hampshire, dove si trovava per la campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre, ha definito i partecipanti “teppisti” e “mele marce. LEGGI ANCHE > Tutte le fake news che Trump ha detto nel discorso alla convention repubblicana La marcia antirazzismo e le ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo - simosimotw : RT @giornalettismo: In 50mila in piazza a Washington contro il razzismo #Washington #racism #MarchOnWashington2020 #MartinLutherKingJr htt… - JohnfromBton : RT @giornalettismo: In 50mila in piazza a Washington contro il razzismo #Washington #racism #MarchOnWashington2020 #MartinLutherKingJr htt… - giornalettismo : In 50mila in piazza a Washington contro il razzismo #Washington #racism #MarchOnWashington2020 #MartinLutherKingJr - paolocoa : FQ-Washington in marcia contro il razzismo: oltre 50mila persone presenti. Il padre di Blake in testa al corteo… -