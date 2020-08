Immigrati infetti nel centro d’accoglienza, rivolta a Rocca di Papa: “Non vogliamo fare la quarantena” (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, 29 ago – Rocca di Papa torna di nuovo agli onori delle cronache. Il motivo è sempre lo stesso: una gestione a dir poco superficiale del fenomeno migratorio, le cui problematiche sono state acuite dai recenti sbarchi di numerosi Immigrati positivi al coronavirus. Alcuni di essi, finiti nel centro d’accoglienza “Mondo Migliore” del comune romano e costretti alla quarantena per verificare le loro condizioni di salute (28 ospiti su 300 risultavano contagiati), non si sono però voluti piegare alle necessità di tutela della salute pubblica. Dando così origine ad una vera e propria rivolta. rivolta al centro d’accoglienza di Rocca di Papa Le prima avvisaglie ... Leggi su ilprimatonazionale

AglioVestito : RT @IlPrimatoN: Nonostante fossero in attesa degli esiti del tampone, decine di immigrati hanno deciso che per loro la quarantena era già f… - antoniodelconte : Scoppia epidemia di coronavirus in hotspot Pozzallo: altri immigrati infetti - umberto_cocco : RT @IlPrimatoN: Nonostante fossero in attesa degli esiti del tampone, decine di immigrati hanno deciso che per loro la quarantena era già f… - andrea61990928 : RT @IlPrimatoN: Nonostante fossero in attesa degli esiti del tampone, decine di immigrati hanno deciso che per loro la quarantena era già f… - LiberoFreedom : RT @IlPrimatoN: Nonostante fossero in attesa degli esiti del tampone, decine di immigrati hanno deciso che per loro la quarantena era già f… -