Ilary Blasi, ultimi giorni di vacanza in famiglia. E Totti annuncia una novità (Di sabato 29 agosto 2020) L’estate è agli sgoccioli, ma il caldo incombe ancora e Ilary Blasi ha deciso di prendersi una pausa dall’afa cittadina, concedendosi un weekend fuori porta assieme alla sua famiglia. Le foto su Instagram lasciano tutti estasiati, ma è l’inaspettato annuncio di Francesco Totti che sta scatenando la gioia dei fan. Con la nuova stagione televisiva ormai alle porte, anche Ilary Blasi si prepara a tornare al lavoro. Dopo una breve pausa dal piccolo schermo – la sua ultima apparizione risale allo scorso anno, con la conduzione di Eurogames – la bravissima presentatrice riparte con una grande novità: sarà lei a sostituire Alessia Marcuzzi al timone dell’Isola dei Famosi, il prossimo febbraio 2021. E a quanto pare potrebbe tornare ... Leggi su dilei

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - besolonelyhar : @xflorenzistan Aggiungo tr4sh it4liano che pubblica lo sfogo di Ilary blasi e Totti per la foto della figlia in cop… - andromedua : LA CAPITANA ILARY BLASI MERAVIGLIOSA - FedericoDeGiov : @screnni Ma perché hanno fatto condurre nuovamente a sto qua ??.. Ridateci la nostra Ilary Blasi ?????? - Angela__Polito : @Ri_Ghetto Ilary Blasi dei poveri -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi, ultimi giorni di vacanza in famiglia. E Totti annuncia una novità DiLei Vip La bellezza femminile (post tardoestivo)

Sono - mi perdonerete - affascinato dalla polemica su Armine Harutyunyan, la modella scelta da Gucci con un colpo di genio per far parlare del suo marchio, e ci casco volentieri anch'io tanto chissene ...

Totti presenta il docufilm sulla sua vita: “Spero vi faccia commuovere ed emozionare”

Verrà presentato in anteprima e in occasione della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi dell ...

Sono - mi perdonerete - affascinato dalla polemica su Armine Harutyunyan, la modella scelta da Gucci con un colpo di genio per far parlare del suo marchio, e ci casco volentieri anch'io tanto chissene ...Verrà presentato in anteprima e in occasione della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi dell ...