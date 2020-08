Il virologo: “Fino a 10 anni niente mascherina. Ma torni il medico scolastico” (Di sabato 29 agosto 2020) Per il virologo Giorgio Palù i bambini a 10 anni non sono in grado di gestire la mascherina per più ore. Serve altro: monitoraggio dei focolai, e la reintroduzione del medico scolastico. Impossibile imporre le mascherine per più ore ai bambini: fino a 10 anni devono poter non indossarle. Piuttosto, è necessario più controllo, intervenire … L'articolo Il virologo: “Fino a 10 anni niente mascherina. Ma torni il medico scolastico” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TommasoMartin14 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Allarme dei virologi: “Il ceppo sardo del coronavirus sopravvive sulle superfici fino a 120 anni” di @ESett… - ilgrilloparlan2 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Allarme dei virologi: “Il ceppo sardo del coronavirus sopravvive sulle superfici fino a 120 anni” di @ESett… - zuma2007 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Allarme dei virologi: “Il ceppo sardo del coronavirus sopravvive sulle superfici fino a 120 anni” di @ESett… - Keynesblog : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Allarme dei virologi: “Il ceppo sardo del coronavirus sopravvive sulle superfici fino a 120 anni” di @ESett… - TitinaFracassi : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Allarme dei virologi: “Il ceppo sardo del coronavirus sopravvive sulle superfici fino a 120 anni” di @ESett… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo “Fino Coronavirus | nuovo Dpcm | misure anti-Covid fino al 7 settembre Zazoom Blog