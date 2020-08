Il sondaggio Ipsos: la Lega in Campania passa dal 19 al 3%. Il M5S dal 33 al 17% (Di sabato 29 agosto 2020) I sondaggi, come spesso capita, rappresentano solamente uno specchio parziale della realtà. Per questo motivo vanno presi solamente come una rilevazione statistiche per fornire alcuni spunti di riflessioni. E quanto emerge dall’ultima rilevazione Ipsos ne offre uno molto interessante alla luce di quanto accadrà il prossimo 20 e 21 settembre con le elezioni Regionali. Il dato più clamoroso arriva dai sondaggi Lega in Campania, con il Carroccio che passa dal 19% ottenuto alle Europee del 2019 al 3%. Cresce, invece, il consenso di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto. LEGGI ANCHE > La ‘sonora’ accoglienza per Matteo Salvini a Cava de’ Tirreni VIDEO Il dato è messo in evidenza dalla rilevazione sulle intenzioni di voto pubblicato oggi su Il ... Leggi su giornalettismo

