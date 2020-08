Il sindaco Sgarbi: 'A Sutri chi porta la mascherina senza necessità sarà multato' (Di sabato 29 agosto 2020) commenta A Sutri verrà multato chi indossa la mascherina senza necessità . Lo ha deciso Vittorio Sgarbi , che della cittadina del Viterbese è il sindaco . Nell'ordinanza emessa si proibisce l'uso ... Leggi su tgcom24.mediaset

