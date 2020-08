Il Segreto: le anticipazioni rivelano i sospetti di Marta e Rosa su Ignacio (Di sabato 29 agosto 2020) Il Segreto tornerà presto in onda con gli episodi inediti della stagione conclusiva e a breve ci sarà un colpo di scena davvero importante che riguarderà la famiglia Solozabal. Stando alle anticipazioni riguardanti le puntate italiane della soap, Ignacio Solozabal rivelerà a sorpresa che Pablo Centeno è in realtà suo figlio. La rivelazione dell’uomo lascerà senza fiato tutti ed in particolar modo le figlie Rosa e Marta, le quali inizieranno ad avere dei terribili sospetti sul loro genitore. Il Segreto: Ignacio rivela che Pablo è suo figlio Le anticipazioni Il Segreto relative alle prossime puntate italiane della soap, rivelano che ... Leggi su tutto.tv

