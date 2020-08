Il romanista Pruzzo: "Milik? Facciamo un favore al Napoli, è uno che si svincolerà!" (Di sabato 29 agosto 2020) "Giusto puntare Milik? La Roma vuole un giocatore che tra tre mesi è svincolato. Io non so quante possibilità ci siano che vada via dal Napoli, perché devi fare un favore così agli azzurri. Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Il romanista Pruzzo: Milik? Facciamo un favore al Napoli è uno che si svincolerà! - #romanista… - tuttonapoli : Il romanista Pruzzo: 'Milik? Facciamo un favore al Napoli, è uno che si svincolerà!' - Abocconetti : Sempre bello vedere come #DiGiovanbattista, #Renga e #Pruzzo riescano a trovare ogni giorno come insinuare dubbi e… -

Ultime Notizie dalla rete : romanista Pruzzo Il romanista Pruzzo: "Milik? Facciamo un favore al Napoli, è uno che si svincolerà!" Tutto Napoli Il romanista Pruzzo: "Milik? Facciamo un favore al Napoli, è uno che si svincolerà!"

"Giusto puntare Milik? La Roma vuole un giocatore che tra tre mesi è svincolato. Io non so quante possibilità ci siano che vada via dal Napoli, perché devi fare un favore così agli azzurri. Non vedo u ...

Romamania: quanto è difficile salutare Dzeko, ma merita di vincere qualcosa. Speriamo nello 'Yes We Dan' di Friedkin

Dzeko alla Juve. Kolarov all'Inter. E Milik che non fa certo salti di gioia per venire alla Roma. Logico: Arkadiusz spera di andare alla Juve che certo gli offr ...

"Giusto puntare Milik? La Roma vuole un giocatore che tra tre mesi è svincolato. Io non so quante possibilità ci siano che vada via dal Napoli, perché devi fare un favore così agli azzurri. Non vedo u ...Dzeko alla Juve. Kolarov all'Inter. E Milik che non fa certo salti di gioia per venire alla Roma. Logico: Arkadiusz spera di andare alla Juve che certo gli offr ...