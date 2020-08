Il razzismo del consigliere di destra: 'Il giudice di sinistra sta coi negri positivi' (Di sabato 29 agosto 2020) Una vergogna che è indice di quello che è la destra attuale, becera, volgare e profondamente razzista: il Tar annulla il decreto Musumeci, il giudice di sinistra sta con i negri positivi. E' questo il ... Leggi su globalist

