Il racconto di Eliana Michelazzo: “Vomitavo sangue” (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo è stata ricoverata al policlinico Gemelli nella giornata di venerdì a causa del Covid-19, dimessa dopo poche ore ha raccontato il grande spavento che ha vissuto. Ora l’ex manager di Pamela Prati è tornata a casa e si trova in convalescenza. “Vomitavo sangue” “Sono al Gemelli da questa mattina… ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento) pensavo di star meglio ma invece questo virus cambia ogni giorno” inizia così il racconto di Eliana Michelazzo nelle sue Instagram Stories. L’ex manager di Pamela Prati, al centro della bufera per il caso Mark Caltagirone, ha voluto però tranquillizzare i fan: “State sereni, sto aspettando le risposte, qui sono ... Leggi su thesocialpost

