Il PSG insiste per Skriniar, l'Inter esce allo scoperto: chiesto un centrocampista più conguaglio economico (Di sabato 29 agosto 2020) L'edizione odierna di Tuttosport lancia un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter: su tratta di Leandro Paredes, regista classe '94 in forza al Psg Leggi su 90min

DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: TS - Il Psg insiste per Skriniar e l'Inter chiede Paredes. Per i nerazzurri anche un conguaglio di 20-30 milioni di euro… - DirkouAmina : Io con i soldi di skriniar mi prendo kumbulla e tonali; se poi esce brozovic vado a prendere Thiago alcantara e non… - Navas_psg_1 : RT @FcInterNewsit: TS - Il Psg insiste per Skriniar e l'Inter chiede Paredes. Per i nerazzurri anche un conguaglio di 20-30 milioni di euro… - FcInterNewsit : TS - Il Psg insiste per Skriniar e l'Inter chiede Paredes. Per i nerazzurri anche un conguaglio di 20-30 milioni di… - TMit_news : Futuro Messi: il PSG molla la presa, l'ex agente lo spinge all'Inter ma il City insiste -

Ultime Notizie dalla rete : PSG insiste TS - Il Psg insiste per Skriniar e l'Inter chiede Paredes. Per i nerazzurri anche un conguaglio di... Fcinternews.it Il PSG insiste per Skriniar, l'Inter esce allo scoperto: chiesto un centrocampista più conguaglio economico

L'edizione odierna di Tuttosport lancia un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter: su tratta di Leandro Paredes, regista classe '94 in forza al PSG e con un passato in Italia con la maglia dell'Empo ...

Dzeko e Milinkovic-Savic: addii pesanti nella capitale?

Dzeko e Milinkovic-Savic potrebbe dire addio a Roma e Lazio questa estate. Mai come in questa stagione i due giocatori potrebbero fare le valigie per altri lidi. Si tratta di due situazioni molto dive ...

L'edizione odierna di Tuttosport lancia un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter: su tratta di Leandro Paredes, regista classe '94 in forza al PSG e con un passato in Italia con la maglia dell'Empo ...Dzeko e Milinkovic-Savic potrebbe dire addio a Roma e Lazio questa estate. Mai come in questa stagione i due giocatori potrebbero fare le valigie per altri lidi. Si tratta di due situazioni molto dive ...