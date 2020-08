Il Pd supera la soglia del ridicolo: una mascherina per bandiera (Di sabato 29 agosto 2020) Quando si supera la soglia del ridicolo: il Pd del Lazio ha una mascherina per bandiera. Una, le altre non le trovano da mesi. L'idea è venuta al Pd del Lazio che sul suo account Twitter espone in bella vista una mascherina al vento al posto di una bandiera. La scritta recita: "La nostra bandiera della responsabilità #pdlazio". Ormai i Dem sono sempre più convinti di essere l'unica forza politica in grado di garantire la salute degli italiani. Almeno questo è il messaggio che cercano disperatamente di far passare nella loro campagna comunicativa. A dimostrarlo sono le recenti parole di Nicola Zingaretti contro il centrodestra. Secondo il segretario del Pd e governatore del Lazio, infatti, con l'attuale opposizione al governo ... Leggi su iltempo

Quando si supera la soglia del ridicolo: il Pd del Lazio ha una mascherina per bandiera. Una, le altre non le trovano da mesi. L'idea è venuta al Pd del Lazio che sul suo account Twitter espone in bel ...

Lotta all'evasione? Gli sprechi nella P.a. sono doppi

Si continua ad indicare la lotta all'evasione fiscale come strumento primo per recuperare dei fondi da immettere nelle casse del Paese e (almeno in teoria) reinvestire per il bene dei cittadini, tutta ...

Si continua ad indicare la lotta all'evasione fiscale come strumento primo per recuperare dei fondi da immettere nelle casse del Paese e (almeno in teoria) reinvestire per il bene dei cittadini, tutta ...