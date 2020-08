Il partigiano nero alla fermata della metropolitana (Di sabato 29 agosto 2020) Per vincere l’amnesia italiana verso la sua storia coloniale, ricordare il coraggio di Giorgio Marincola durante la guerra può servire. Leggi Leggi su internazionale

All’inizio di agosto il consiglio comunale di Roma ha approvato la dedicazione di una futura fermata della metropolitana a Giorgio Marincola, partigiano somalo-italiano. Marincola fu ucciso a ventun a ...

“Vi racconto mio zio Giorgio Marincola, il partigiano nero che finalmente oggi l’Italia riconosce”

“Non sento la patria come un colore qualsiasi sulla carta geografica, ma patria e libertà per tutti i popoli del mondo”. Il 4 maggio 1945 il partigiano Giorgio Marincola cadeva in Val Di Fiemme nell’u ...

