Il nuovo escamotage di due romene: si fingevano sordomute e “sottraevano” soldi alla gente (Di sabato 29 agosto 2020) Un nuovo metodo per beccare denaro. Due ragazze romene entravano in azione fingendo di essere sordomute e mostravano un tesserino di un’associazione. Con questo “strumento” chiedevano soldi ai passanti, facendo leva sulla bontà della gente. Ma era tutto falso. È accaduto a Giovinazzo, in provincia di Bari. Le finte sordomute agivano sul lungomare Le due ragazze romene hanno agito lungo l’affollato lungomare, in pieno centro storico. Hanno sottratto soldi con l’inganno alle persone che in buona fede credevano fossero sordomute e quindi in cerca di solidarietà. Loro infatti esibivano una cartellina con un documento che aveva l’intestazione di un fantomatico ente per disabili, su cui ... Leggi su secoloditalia

