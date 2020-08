Il Neuralink di Musk impiantato su un maiale: "Come un Fitbit nel cranio" (Di sabato 29 agosto 2020) Durante la notte la dimostrazione del piccolo dispositivo. L’idea di base è quella di essere in grado un giorno di "risolvere" una serie di disturbi umani: perdita di memoria, perdita dell'udito, cecità, paralisi, depressione, insonnia, dolore estremo e altro Che Elon Musk sia nato per far discutere è cosa abbastanza nota. L’ultima trovata del patron di Tesla è Neuralink, un progetto voluto fortemente da Musk per sviluppare un nuovo tipo di interfaccia tra il cervello umano e i dispositivi informatici. Leggi su it.mashable

