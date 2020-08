Il Milan ritrova Ibrahimovic: “Torno dove mi sento a casa” (Di sabato 29 agosto 2020) MilanO (ITALPRESS) – “Sono molto felice, finalmente è tutto a posto e finalmente posso tornare dove mi sento a casa. Adesso bisogna continuare a lavorare”. Zlatan Ibrahimovic torna a essere un giocatore del Milan. Trovato l'accordo per rinnovare il contratto che era scaduto al termine dell'ultima stagione, il 38enne attaccante svedese è da poco sbarcato a Linate per rimettersi agli ordini di Pioli. “Si inizia a lavorare per portare più risultati – le sue prime parole ai canali ufficiali rossoneri – Come ho già detto, non sono qui per fare la mascotte ma per portare risultati, aiutare la squadra, il mister e il club a tornare dove il Milan deve essere. Gli ultimi sei mesi sono andati alla grande ma non ... Leggi su liberoquotidiano

