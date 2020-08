Il manifesto di Banksy: «Ho comprato uno yacht perché l’Ue ignora le richieste di aiuto» – Il video (Di sabato 29 agosto 2020) «Come molte persone di successo nel mondo dell’arte, ho comprato uno yacht». Sarcastico l’affondo di Banksy, l’artista di strada inglese in questi giorni al centro delle cronache per aver finanziato e dipinto la Louise Michel, la nave per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Con un video postato su Instagram, lo street artist spiega il perché del suo gesto. Visualizza questo post su Instagram . . mvlouisemichel.org Un post condiviso da Banksy (@Banksy) in data: 29 Ago 2020 alle ore 3:56 PDT «È una nave della Marina francese», dice. «L’abbiamo convertita in una nave di salvataggio perché le autorità europee ignorano deliberatamente le richieste ... Leggi su open.online

