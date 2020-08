Il maltempo non dà tregua al Veneto: violenta grandinata a Peschiera del Garda, “bombe di ghiaccio” dal cielo [VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Il maltempo non dà tregua al Nord Italia e in Veneto ha già provocato gravi danni con trombe d’aria, nubifragi, grandine e forte vento. Una devastante grandinata ha colpito anche Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Dal cielo, cadevano “bombe di ghiaccio” che hanno lasciato a bocca aperta i residenti (vedi VIDEO in fondo all’articolo). È stata una giornata di forte maltempo con relativi danni e smottamenti, che hanno interessato anche la provincia di Belluno, compresa Cortina d’Ampezzo. Il maltempo ha provocato danni in particolare lungo l’asse del fiume Piave sia sulla sponda destra che sinistra della cosiddetta Valbelluna. Una tromba d’aria ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : maltempo non Riaperta la statale a Cadegliano, ma il maltempo non si placa Luino Notizie Il Nord Italia e lo spettro del maltempo

Allarme nel nord Italia per il maltempo previsto tra oggi e domani. Un'ampia perturbazione atlantica porterà piogge e forti temporali in particolare su Toscana, Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, tanto ...

Il maltempo flagella il Nord, allarme incendi in tutto il Centro Sud

Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia. La Protezione civile ha emesso allerta arancione per Alto Adige, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D'Aosta, Trentino, Friuli Venezia ...

