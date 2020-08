Il governo bielorusso ritira centinaia di accrediti ai reporter stranieri (Di sabato 29 agosto 2020) Le autorità bielorusse hanno ritirato gli accrediti giornalistici a diversi reporter di media stranieri, tra cui la Bbc, l’agenzia France Presse e Radio Liberty. Lo riferiscono i media russi e internazionali. Secondo il portavoce della diplomazia bielorussa, Anatoly Glaz, la decisione è stata presa in base a una raccomandazione della Commissione interministeriale per la lotta all’estremismo e al terrorismo, senza precisare quanti giornalisti siano interessati da questa misura.La Russia considera “valido” il risultato delle contestatissime elezioni presidenziali bielorusse del 9 agosto, ufficialmente vinte dal controverso capo di Stato Aleksandr Lukashenko con l′80% dei voti e contro le quali decine di migliaia di persone hanno protestato nelle scorse settimane denunciando ... Leggi su huffingtonpost

zazarein68 : RT @HuffPostItalia: Il governo bielorusso ritira centinaia di accrediti ai reporter stranieri - fojarol : RT @HuffPostItalia: Il governo bielorusso ritira centinaia di accrediti ai reporter stranieri - HuffPostItalia : Il governo bielorusso ritira centinaia di accrediti ai reporter stranieri - lucma66 : RT @bordoni_saker: #Tikhanovskaya chiede la mediazione russa fra governo bielorusso e manifestanti. Tre settimane fa sarebbe stata un' otti… - ___________Luca : Addio sogni di gloria per Merkel e l'Unione Europea in Bielorussia. Queste dichiarazioni confermano l'irrilevanza d… -