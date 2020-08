Il Festival di Berlino elimina i premi di genere, aboliti i riconoscimenti per attori e attrici (Di sabato 29 agosto 2020) Gli organizzatori del Festival di Berlino, una delle più grandi kermesse cinematografiche d’Europa, hanno annunciato che a partire dal 2021 non saranno più conferiti premi in relazione al genere degli attori. aboliti i premi per miglior attore e migliore attrice al Festival di Berlino La Berlinale, che si terrà dall’11 al 21 febbraio nella capitale tedesca ha riorganizzato i premi in vista dell’edizione del 2021. Questi saranno conferiti come ogni anno dalla Giuria Internazionale per i film in concorso, tuttavia saranno genderless. Sono stati, infatti, eliminati i riconoscimento per il miglior attore e la migliore attrice. Saranno piuttosto sostituiti ... Leggi su notizieora

