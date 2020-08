Il falso successone della manifestazione a Berlino di oggi 29 agosto anti Covid e questione TG LA7 (Di sabato 29 agosto 2020) Sta girando un meme sui social, in queste ore, a proposito del presunto successone della manifestazione a Berlino sul Covid di oggi 29 agosto, spinto anche in questo caso dai cosiddetti complottisti. Dopo un’analisi di inizio mese simile a quella odierna, tocca dunque analizzare con grande attenzione i documenti che arrivano dalla capitale tedesca questo sabato. In questo modo potremo capire chi ha ragione e chi è stato superficiale nella ricostruzione dei fatti di cronaca. Almeno stando alle versioni ufficiali riportate anche dai principali siti italiani. I numeri e le ricostruzioni sulla manifestazione a Berlino di oggi 29 agosto sul Covid Andiamo con ordine. In primo ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : falso successone Il falso successone della manifestazione a Berlino di oggi 29 agosto anti Covid e questione TG LA7 Bufale.net Dove la foresta lascia spazio a estese praterie

Un percorso di grande impatto paesaggistico, tra le vette dell’Appennino Tosco Emiliano, che ospitano una successione di aree protette che ha pochi eguali in Italia: il grande pregio dell’itinerario c ...

Falso testamento dal notaio per avere l’eredità da un milione: nei guai il nipote del morto

Nipote escluso dal testamento fa intestare al complice l’eredità, con case e terre per un milione di euro, con un falso testamento scritto a mano depositato dal notaio. I beni poi sono passati ad altr ...

Un percorso di grande impatto paesaggistico, tra le vette dell’Appennino Tosco Emiliano, che ospitano una successione di aree protette che ha pochi eguali in Italia: il grande pregio dell’itinerario c ...Nipote escluso dal testamento fa intestare al complice l’eredità, con case e terre per un milione di euro, con un falso testamento scritto a mano depositato dal notaio. I beni poi sono passati ad altr ...