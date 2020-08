“Il Covid uccide, mia madre se n’è andata in poche ore”. Germana racconta la storia di Doriana (Di sabato 29 agosto 2020) “Il Covid uccide, mia madre se n’è andata in poche ore”. Doriana Decimo, insegnante napoletana di 58 anni, è morta all’Ospedale del Mare perché affetta da Covid-19. La donna non aveva alcuna patologia pregressa e il virus l’ha strappata all’affetto dei suoi cari in pochissimo tempo. La figlia Germana nonostante il grave lutto e la paura per la sua condizione di positiva al tampone lancia un appello a Fanpage.it: “State attenti, il virus esiste, non è ancora finita”. «Io vorrei dire che purtroppo di Covid si muore. Vorrei davvero che tutti smettessero di dubitare, di pensare sempre a complotti, alla convinzione che tutto questo non sia vero. Tutto questo ... Leggi su limemagazine.eu

