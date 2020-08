Il Consigliere regionale Borrelli aggredito davanti all'ospedale: 'Frattura del setto nasale' (Di sabato 29 agosto 2020) Il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito questa mattina all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per mostrare come siano stati oramai allontanati i parcheggiatori abusivi ... Leggi su leggo

SataNilus : Come fa #Sgarbi ad essere contemporaneamente, sindaco nel Lazio, consigliere regionale in Emilia Romagna e deputato? - GeneRossini : RT @007Vincentxxx: Ultimissime Consigliere regionale aggredito a #Napoli: #Borrelli pestato da uomini e donne all'ospedale #SanGiovanniBosc… - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Consigliere regionale aggredito a Napoli: Borrelli pestato da uomini e donne all'ospedale San Giovanni Bosco https://… - micheledisalvo : Oggi (per l’ennesima volta) è stato aggredito @NotizieFrance - il senso di impunità di chi vive nell’illegalità ass… - cocchi2a : RT @007Vincentxxx: Ultimissime Consigliere regionale aggredito a #Napoli: #Borrelli pestato da uomini e donne all'ospedale #SanGiovanniBosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Consigliere regionale Consigliere regionale aggredito a Napoli: Borrelli pestato da uomini e donne all'ospedale San... Il Mattino Allacci gas zona industriale di Peccioli, il sindaco a Bagnoli: "Esiste Toscana Energia, non facciamo spendere soldi alla Regione"

Dopo la denuncia del candidato consigliere regionale di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli sul mancato allaccio del gas nella zona industriale della Fila a Peccioli, interviene per fare chiarezza il sin ...

VERSO LE AMMINISTRATIVE – Greco (M5s) “Ad Agnone per l’unità la vecchia politica ha detto no. Andiamo avanti da soli”

CAMPOBASSO – Nulla di fatto, il Movimento Cinque stelle, come dice in una nota il portavoce al Consiglio regionale Andrea Greco, ha cercato l’unita delle forze politiche ad Agnone soprattutto con il ...

Dopo la denuncia del candidato consigliere regionale di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli sul mancato allaccio del gas nella zona industriale della Fila a Peccioli, interviene per fare chiarezza il sin ...CAMPOBASSO – Nulla di fatto, il Movimento Cinque stelle, come dice in una nota il portavoce al Consiglio regionale Andrea Greco, ha cercato l’unita delle forze politiche ad Agnone soprattutto con il ...