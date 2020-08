Il compleanno di Michael Jackson sarà sempre un giorno amaro finché non accetteremo la sua innocenza (Di sabato 29 agosto 2020) Il 29 agosto è il giorno del compleanno di Michael Jackson e oggi, nel 2020, avrebbe compiuto 62 anni. Ci piace domandarci come sarebbe stato il Re del Pop, cosa avrebbe detto al mondo e ai suoi fan nel bel mezzo della pandemia del Coronavirus, imprigionato in un lockdown che lo costringeva a restare nelle sue meravigliose stanze e nel suo universo. Probabilmente Michael Jackson avrebbe intrattenuto i suoi follower su Instagram organizzando delle divertenti challenge per sfidare il pubblico nella moonwalk, avrebbe duettato con Taylor Swift e avrebbe organizzato grandi eventi in streaming a sostegno del mondo della musica. Non possiamo saperlo. Il Re del Pop si spense il 25 giugno 2009. I suoi occhi si chiusero dopo aver guardato in faccia, per anni, i suoi accusatori, ... Leggi su optimagazine

alecover : Oggi sarebbe stato il compleanno di Michael Jackson ma voi non siete pronti per questa conversazione ???? - ciaopiaceregaia : @evksoft oggi sarebbe stato il 62esimo compleanno di michael jackson amo?? - dilettagiorget3 : RT @tomflower_: Buon compleanno Michael, ovunque tu sia. Da sempre il mio idolo, grazie di tutto. #MichaelJackson - IrMoon_ : Giuro che se vedo anche solo un mass media che parla del compleanno di Michael, lo elogia e lo ricorda come artista… - imakiwiii : oggi era anche il compleanno di questa forza della natura. happy birthday Michael ? #MichaelJackson -

“Hey ragazzi, volete sentirvi vecchi? Ho 40 anni” questo il tweet di Macaulay Culkin che da ieri sta facendo il giro del mondo. Come dargli torto? Il bambino prodigio che ha vestito i panni della terr ...

Macaulay Culkin compie 40 anni. Auguri al bambino prodigio di "Mamma ho perso l’aereo"

Quando si pensa a Macaulay Culkin la prima immagine che viene in mente a tutti è quella del piccolo bambino biondo che difende la casa da una coppia di rapinatori nel classico natalizio “Mamma ho pers ...

