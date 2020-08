Il Cardinale Sepe lunedì a Castel di Sangro con il Calcio Napoli (Di sabato 29 agosto 2020) In continuità con quanto già fatto negli anni scorsi a Dimaro, il Cardinale Crescenzio Sepe, lunedì 31 agosto 2020, si recherà a Castel di Sangro, la località abruzzese che quest’anno il Calcio Napoli ha scelto come sede per il ritiro precampionato. E’ il Vescovo che si fa interprete dei sentimenti e della quotidianità della sua gente, ma è anche l’appassionato di Calcio e dello sport che manifesta la sua predilezione per la compagine azzurra, la squadra del cuore che ha sempre seguita con particolare partecipazione emotiva, anche quando era diplomatico in Brasile o impegnato nell’espletamento di alti incarichi per la Santa Sede. Il Cardinale Sepe, quindi, si ... Leggi su ildenaro

