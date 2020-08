Il Biologo Bucci Aggredisce gli Insegnanti: “Rifiutano il Test Sierologico? Si Licenziassero” (Di sabato 29 agosto 2020) Il docente alla Temple University di Filadelfia Enrico Bucci butta benzina sul fuoco alle polemiche nate in queste ore circa il rifiuto di molti Insegnanti ad effettuare il Test Sierologico per il rientro a scuola. Oltre al Biologo, anche molti artisti del mondo dello spettacolo hanno lanciato un vero e proprio appello per sollecitare i docenti a sottoporsi al controllo. “Chi sceglie la scuola come lavoro si assume rischi professionali legati alla circolazione di malattie infettive (molte, in maniera speciale tra i più piccoli). Questo è che fanno con altri tipi di rischi i pompieri, gli infermieri, i poliziotti, ma anche i metalmeccanici e altri. Se qualcuno cerca il rischio zero, si licenzi“. E continua: “tutti dobbiamo fare la nostra parte, servono ... Leggi su youreduaction

