Il Barcellona risponde alla richiesta di incontro di Messi: “O si rinnova o non c’è niente da negoziare” (Di sabato 29 agosto 2020) Ieri Leo Messi ha cambiato strategia nei confronti del Barcellona, chiedendo ai dirigenti del club un incontro per negoziare una separazione pacifica. Ma, scrive Marca, il club resta imperterrito sulla sua posizione, dura: o si tratta per il rinnovo, o non c’è nulla da discutere. “Ma ora è il Barça ad essere imperterrito e che rimarrà saldo nella sua posizione. “O si tratta di rinnovare o non c’è niente da negoziare”, dicono. Cioè, Bartomeu e il suo consiglio di amministrazione continuano a dichiarare Messi non trasferibile e non si apriranno a negoziare con nessun club la vendita del giocatore argentino. O un club arriva con i 700 milioni di euro della clausola ... Leggi su ilnapolista

Psg, c'era Neymar per Messi: Leo ha scelto Guardiola e il City

Leo Messi affina la sua strategia. Non ha risposto alla provocazione di Bartomeu («Mi dimetto in caso di dietront di Leo») ma è pronto a favorire un accordo tra il Barcellona e il City, anche rinuncia ...

Messi cerca un accordo col Barça, Bartomeu con il pugno duro: ‘Solo per il rinnovo’. E il PSG chiama papà Jorge

Lionel Messi ammorbidisce la propria posizione e prova (inutilmente) ad avvicinarsi al Barcellona. Sono giorni di tensione tra l’argentino e il club blaugrana, ...

Leo Messi affina la sua strategia. Non ha risposto alla provocazione di Bartomeu («Mi dimetto in caso di dietront di Leo») ma è pronto a favorire un accordo tra il Barcellona e il City, anche rinuncia ...Lionel Messi ammorbidisce la propria posizione e prova (inutilmente) ad avvicinarsi al Barcellona. Sono giorni di tensione tra l’argentino e il club blaugrana, ...