Il Barcellona licenzia il suo studio legale perché rappresenta anche Messi (Di sabato 29 agosto 2020) Non smette di riservare sorprese la questione Messi che vuole lasciare il Barcellona. Marca riferisce che il club blaugrana ha informato il prestigioso studio legale Cuatrecasas che intende rinunciare ai suoi servizi di consulenza legale per slealtà nei suoi confronti e conflitto di interessi, visto che lo studio rappresenta anche Messi nel suo conflitto con il Barcellona. Lo studio Cuatrecasas è quello che cercherà di dimostrare che Messi ha il diritto di rompere unilateralmente il suo contratto nonostante la comunicazione avrebbe dovuto essere fatta prima del 10 giugno. Lo studio ha come cliente il Barça da anni. E’ stato proprio ... Leggi su ilnapolista

La decisione di Lionel Messi di inviare un burofax al Barcelona chiedendo la sua partenza a parametro zero dal club è arrivata per consenso e sotto la consulenza di un entourage di avvocati, che guard ...

Dopo aver esonerato Setien, il Barcellona ha deciso di sollevare il ds Abidal. Il francese aveva polemizzato con Messi, il quale comunque resta nel mirino dell’Inter. In casa Barcellona cadono teste ...

