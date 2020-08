Ignazio Moser, la presunta nuova fiamma racconta come si sono conosciuti: “Mi ha sorpreso molto” (FOTO) (Di sabato 29 agosto 2020) In questi giorni, sta circolando sul web un gossip molto interessante che riguarda Ignazio Moser e la sua presunta nuova fiamma. il giovane pare abbia conosciuto in vacanza una modella chiamata Caterina Bernal. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Da poche ore, però, ci ha pensato la diretta interessata a fornire degli interessanti dettagli in merito. Il racconto della presunta nuova fiamma di Ignazio L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram Stories la risposta della presunta nuova fiamma di Ignazio Moser in merito alla sua vita sentimentale. La modella ha detto di aver ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ai ferri corti: interviene Belen - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - Novella_2000 : Frecciatina di Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser? (VIDEO) - blogtivvu : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: “Torneranno insieme”, parla Parpiglia (VIDEO) - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: c'entrerebbe anche Diletta Leotta! - infoitcultura : Ignazio Moser flirta con Diletta Leotta? Spunta il gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, svelati i motivi della rottura TvZap Ignazio Moser non è stato in ospedale: è in Portogallo

Ignazio Moser non è stato affatto ricoverato in ospedale: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, al momento, risulta essere in Portogallo. In queste ultime ore, Ignazio Moser ha letteralmente fatt ...

Ignazio Moser finisce in ospedale? Fan nel panico

Ignazio Moser è finito in ospedale. Ma che cosa è successo al trentino ex ciclista? La preoccupazione per lui è davvero tantissima. Ignazio Moser ha fatto parlare molto di sé in quest’ultimo periodo.

Ignazio Moser non è stato affatto ricoverato in ospedale: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, al momento, risulta essere in Portogallo. In queste ultime ore, Ignazio Moser ha letteralmente fatt ...Ignazio Moser è finito in ospedale. Ma che cosa è successo al trentino ex ciclista? La preoccupazione per lui è davvero tantissima. Ignazio Moser ha fatto parlare molto di sé in quest’ultimo periodo.