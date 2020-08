I segni più cinici dello zodiaco: ecco quali sono (Di sabato 29 agosto 2020) Il cinismo, come da vocabolario, indica l’atteggiamento di indifferenza e di aperto disprezzo nei confronti dei sentimenti e delle consuetudini. Ovvero, in senso ampio, l’essere freddo, insensibile, dissacrante quando non apertamente calcolatore. Ci sono dei segni che sono particolarmente in grado di esprimere tale modo d’essere. Non significa che tutti gli individui di quel segno siano così: molto dipende anche dal carattere individuale, dall’educazione che si è ricevuta in casa, dall’ascendente, dalle esperienze vissute, dal contesto culturale. In ogni caso, l’astrologia ha la sua importanza. Ci sono segni, come i pesci o il cancro, che non potrebbero mai essere cinici, perché vivono di sentimenti. Ce ne sono ... Leggi su giornal

sensitivejaureg : È più probabile segni Berga che Giacinti ?? #SanMarinoMilan - ASR55341230 : @tifosomedio Ma se in quei pochi minuti segni vuol dire che vali qualcosa. Che milik sotto porta è meglio di dzeko… - nessungiorno : @davecamerini @rubio_chef E' più ragionevole pensare, casomai, che gli 'ebrei di Gesù' hanno distrutto tutto, visto… - sxtvvrn : @Posmelaa Bisogna vedere i segni che si hanno in venere che è il pianeta dell’amore più che altro - nessungiorno : @whatevajem @nohegel_ @paola_valori Ogni religione porta con se i segni caratteristici del luogo da dove 'parte', n… -

Ultime Notizie dalla rete : segni più