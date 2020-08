I privilegi del calcio hanno irritato i tedeschi. La politica ha capito e ha chiuso gli stadi a oltranza (Di sabato 29 agosto 2020) Il vero titolo sarebbe: cosa succede nei Paesi civili. Nei Paesi dove c’è una coscienza civica degna di questo nome. Dove nessun politico si sognerebbe mai di destinare cento poliziotti per il ritiro di una squadra di calcio (come accaduto col Napoli a Castel di Sangro senza che quasi nessuno dicesse A, anzi il Napoli e l’Abruzzo stanno facendo il pieno di complimenti per aver aperto lo stadio agli allenamenti e alle amichevoli). Ma tra l’Italia e la Germania c’è una sottile differenza. Appena appena. Impercettibile. In Germania, dove pure il calcio ha riscosso successi come quello del Bayern in Champions, in pochi mesi il calcio ha perso i propri privilegi. Ma non per una battaglia politica. Bensì perché i cittadini si sono fatti ... Leggi su ilnapolista

