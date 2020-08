I medici consigliano il vaccino antinfluenzale (Di sabato 29 agosto 2020) E' già aperta la corsa delle Regioni ad accaparrarsi milioni di dosi, per far fronte alla possibile nuova ondata di Covid. Vaccinarsi per evitare il male di stagione comune, potrebbe aiutare, ... Leggi su tg.la7

E' già aperta la corsa delle Regioni ad accaparrarsi milioni di dosi, per far fronte alla possibile nuova ondata di Covid. Vaccinarsi per evitare il male di stagione comune, potrebbe aiutare, soprattu ...

I familiari di Tiziana Baudone ringraziano i medici e il personale del San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - I familiari di Tiziana Baudone in Benacci, a seguito della sua recente scomparsa, desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al personale sanitario dell’Ospedale San Barto ...

