I dati della Protezione civile per il 29 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo i 1462 i positivi di ieri i dati della Protezione civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: articolo in aggiornamento La ripartizione nelle regioni dei casi odierni: in Alto Adige oggi ci sono 9 positivi in più rispetto a ieri e nessun decesso nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 1.427. Rispetto a ieri salgono da uno a due i pazienti che necessitano le cure della terapia intensiva. In totale i pazienti covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali sono 7. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.613, circa mille in più rispetto ad un mese fa. In Veneto i casi accertati ... Leggi su nextquotidiano

