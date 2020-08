«Ho portato il virus a Cortina ma per il test ero negativo» (Di sabato 29 agosto 2020) G.P.B., 26 anni è ricoverato nel Reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Belluno, ha una polmonite interstiziale. Lui è il ragazzo che ha “portato” il virus a Cortina secondo la narrazione dei giornali di questi giorni ma racconta che l’esito del suo test del tampone era stato negativo: «Sono stato in vacanza nella Baia di Porto Istana, tra San Teodoro e Porto Rotondo, con un gruppo di amici. Quanti? Macché dieci, almeno 75, è una piccola baia, ci arrivano da tutta Italia, una sorta di raduno, un bel 15 per cento è positivo». E che ha fatto in quei giorni di agosto? «La vita classica di un qualsiasi ragazzo della mia età, sono andato nei locali famosi di Porto Rotondo e non ... Leggi su nextquotidiano

Stefano Grifoni Chi fuma è più fragile di fronte al virus e più incline a sviluppare una sindrome respiratoria acuta. Il fumo di sigaretta è associato infatti ad un aumento della gravità della patolog ...

Coronavirus nel veneziano: un decesso a Dolo. Il tema: anziani Rsa potrebbero intasare gli ospedali”

Coronavirus Venezia e provincia: il resoconto quotidiano comincia purtroppo con la segnalazione di un’altra vittima. Salendo di +1 il numero dei morti nel veneziano arriva così a 321. L’uomo era un de ...

