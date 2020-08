Hellas Verona, Setti rivela: “Stiamo lavorando per la prossima stagione. Kumbulla? Futuro incerto” (Di sabato 29 agosto 2020) Maurizio Setti sulla possibile permanenza all'Hellas Verona di Kumbulla.Il presidente del club scaligeri ha già messo a segno dei colpi importanti in uscita: da Amrabat che si è accasato alla Fiorentina a Rrhamani che ha scelto il Napoli di Gattuso. Intanto il numero uno del club gialloblu, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, si è soffermato sull'ipotetica cessione del centrale albanese."Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci. Kumbulla rimarrà? Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri". Leggi su mediagol

