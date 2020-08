Hellas Verona, Magnani ha raggiunto i compagni: a breve l’ufficialità (Di sabato 29 agosto 2020) Hellas Verona, Magnani ha raggiunto i compagni in ritiro: a breve l’ufficialità, ma il giocatore può già allenarsi con la nuova squadra Giangiacomo Magnani è ormai un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il difensore ha effettuato le visite mediche ieri e ha raggiunto in serata i nuovi compagni nel ritiro della Val Gardena. Già da questa mattina può allenarsi con la nuova squadra, in attesa del nulla osta del Sassuolo. Manca solo l’ufficialità, ma ormai Ivan Juric ha a disposizione un nuovo difensore. Giangiacomo #Magnani è arrivato in serata nel ritiro di #ValGardena2020, dove – a partire da domani, sabato ... Leggi su calcionews24

