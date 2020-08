Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 le puntate in onda il 30 e 31 agosto su Rai 2 (Di domenica 30 agosto 2020) Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 anticipazioni puntate 30 e 31 agosto su Rai 2 Nuovo doppio appuntamento settimanale con la decima stagione di Hawaii Five-0 e la quinta di NCIS New Orleans su Rai 2 in prima visione assoluta per due serate all’insegna del crimine domenica 30 e lunedì 31 agosto. Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA per tutte e due le serie tv, su CBS negli USA Hawaii Five-0 è finita con la decima stagione lo scorso aprile, NCIS New Orleans ha una sesta stagione già realizzata ed è stata rinnovata per una settima stagione. Le puntate di domenica 30 ... Leggi su dituttounpop

