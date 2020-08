Hamilton: 'Che pole, ogni giro sempre più veloce'. Verstappen: 'Divertente se piove' (Di sabato 29 agosto 2020) 'È stata una pole importante per me, mi sono svegliato leggendo la triste notizia della morte di Chadwick Boseman per quello che ha fa, è stata una luce brillante che non dimenticheremo mai'. Così ... Leggi su gazzetta

scommesse_it : Hamilton: “Che pole, ogni giro sempre più veloce”. Verstappen: “Divertente se piove” - gaverik97 : @antorendina Seguo F1 da 40 anni e sono Ferrarista ma ciò non toglie che guardo sempre tutte le prove ed i GP. Da s… - itsjustinmyidol : RT @devrijwis: Guardando l’on board del penultimo giro di Lewis sono qui a dirvi che la macchina è assurda, ma devi saperla guidare. E Lewi… - fantacchino : @CarboKart_ @giroveloce #ASangueCarbo beh, a parità di astronave Hamilton ha fatto la differenza con Bottas, relega… - kapp3asia : RT @xdiordepp: Lewis Hamilton che dedica la pole a Chadwick Boseman e fa il gesto di Wakanda Forever..Sono distrutta -