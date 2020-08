Hai compiuto trent’anni? Ecco 10 cose da fare per affrontare l’età adulta (Di sabato 29 agosto 2020) Hai compiuto i famigerati trenta e ti sembra di non sapere più dove sbattere la testa. Ecco le 10 cose da fare dopo (ed anche prima!) i trenta per sentirsi al top! Nessuno dice che debba essere una tragedia per forza, però è successo: hai compiuto trent’anni. Adesso ai due scelte: fare finta di non … L'articolo Hai compiuto trent’anni? Ecco 10 cose da fare per affrontare l’età adulta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zodluc : RT @Azzurra6671: Io 'Perseguitare'? Hai ancora notevoli carenze semantiche, totolo. Stavo solo spiegando a Martina, che chiedeva fonti sull… - aleee_soaress : Non ci credo che hai compiuto 27 anni...solo ieri avevi 16 anni e facevi le audizioni per X factor??… - Danceitout_01 : RT @BalzanoBeatrice: Il tuo ricordo vivrà in eterno Michael. Hai sempre cercato di mandare un messaggio di amore e di speranza in questo mo… - carlo_masera : RT @Azzurra6671: Io 'Perseguitare'? Hai ancora notevoli carenze semantiche, totolo. Stavo solo spiegando a Martina, che chiedeva fonti sull… - guffanti_marco : RT @Azzurra6671: Io 'Perseguitare'? Hai ancora notevoli carenze semantiche, totolo. Stavo solo spiegando a Martina, che chiedeva fonti sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai compiuto Hai compiuto trent’anni? Ecco 10 cose da fare per affrontare l’età adulta CheDonna.it È morto Pierluigi Camiscioni, la controfigura di Bud Spencer aveva 67 anni

È morto a 67 anni Pierluigi Camiscioni, campione di rugby e nota contro figura di Bud Spencer negli anni ’90. Aveva recitato nella serie di film “Noi siamo angeli”, conquistando l’affetto del pubblico ...

Addio a Giuliana Tagliasacchi La comunità abbraccia il sindaco

La comunità piange la scomparsa di Giuliana Biagioni Tagliasacchi. Oggi l’ultimo saluto, alle 17, al cimitero di Antisciana, nel Comune di Castelnuovo con il rito religioso celebrato dal parroco don G ...

È morto a 67 anni Pierluigi Camiscioni, campione di rugby e nota contro figura di Bud Spencer negli anni ’90. Aveva recitato nella serie di film “Noi siamo angeli”, conquistando l’affetto del pubblico ...La comunità piange la scomparsa di Giuliana Biagioni Tagliasacchi. Oggi l’ultimo saluto, alle 17, al cimitero di Antisciana, nel Comune di Castelnuovo con il rito religioso celebrato dal parroco don G ...