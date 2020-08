Ha dolori assurdi al ventre corre in ospedale: 12 medici le tirano fuori 60 chili di… (Di sabato 29 agosto 2020) Per rimuovere un tumore ovarico grande quanto un individuo adulto ci sono voluti 12 chirurghi e 5 ore di sala operatoria. la donna non riusciva più a camminare a causa dell’escrescenza. Al Danbury Hospital, nello Stato americano del Connecticut (Stati Uniti) è avvenuta un’operazione record che ha per protagonista una donna affetta da tumore ovarico. L’escrescenza aveva continuato a crescere a dismisura assumendo delle dimensioni incredibili che avevano inevitabilmente compromesso il tenore di vita della paziente. Dopo le visite di routine e una fase di consultazione, i medici hanno deciso di operare la donna con tutte le precauzioni del caso. 12 chirurghi e 5 ore di sala operatoria Sono stati necessari 12 chirurghi e ben 5 ore di sala operatoria per portare a termine il delicatissimo intervento. Il tumore aveva iniziato a ... Leggi su velvetgossip

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandal ...

Eddie Vedder parla con la figlia di Chris Cornell su come affrontare il dolore: video

Il frontman dei Pearl Jam, ospite del podcast di Lily Cornell, ricorda la tragedia di Roskilde e parla di Chris Cornell. Il frontman dei Pearl Jam è stato ospite del più recente episodio della serie d ...

