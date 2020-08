Guida Tv domenica 30 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Guida Tv domenica 30 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 30 agosto Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Il Sindaco Pescatore Acciaroli. Angelo Vassallo è un pescatore che, stanco del degrado del mare e del suo paese, vuole candidarsi a sindaco. La vera storia di un uomo che con duro studio e grande carisma decide di proporre ai suoi concittadini la politica della legalità e del rispetto dell’ambiente. Così facendo però, Angelo si attira anche molti nemici: specultatori, camorristi e imprenditori disonesti. ore 23:30 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Hawaii Five-0 10×04 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×17 1a Tv ore 22:40 Bull 4×06 1a Tv ore 23:30 La domenica ... Leggi su dituttounpop

poliziadistato : ??Traffico intenso con possibili criticità per questo week end. Sabato e domenica giorni da “bollino rosso”. Raccoma… - CorneliaHale94 : @alessi000_ Dalla guida TV risulta #festivalbar - le finali e anni fa mandarono quelle finali in estate… - Robymatty0610 : RT @Coppiaapertaum1: ???? Buona domenica ?? questa mattina in viaggio per il mare?? io gia muoio di caldo e senza mutandine??, naturalmente il m… - MenageZ : RT @Coppiaapertaum1: ???? Buona domenica ?? questa mattina in viaggio per il mare?? io gia muoio di caldo e senza mutandine??, naturalmente il m… - fregioni66 : RT @Coppiaapertaum1: ???? Buona domenica ?? questa mattina in viaggio per il mare?? io gia muoio di caldo e senza mutandine??, naturalmente il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida domenica Le Messe in diretta tv, social e radio di domenica 30 agosto Avvenire Ultimo fine settimana di agosto con traffico intenso

Domenica 30 agosto la limitazione alla circolazione per i mezzi ... CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea ...

Fantacalcio 2020/2021: via! Liste, Quotazioni, Chat, Leghe Open, FantaAsta, Guida e tanto altro

E' già da un po' che lo ripetiamo, ma stavolta abbiamo deciso di ribadirlo, con forza, e provare davvero a stupirvi. Durante la prima metà del 2020, nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto a ...

Domenica 30 agosto la limitazione alla circolazione per i mezzi ... CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea ...E' già da un po' che lo ripetiamo, ma stavolta abbiamo deciso di ribadirlo, con forza, e provare davvero a stupirvi. Durante la prima metà del 2020, nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto a ...