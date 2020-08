Guarito dal coronavirus dopo il coma ritrova per caso l’infermiera che lo ha curato (Di sabato 29 agosto 2020) “Oggi ho fatto un incontro davvero speciale. Una donna mi si è avvicinata e mi ha chiesto ‘Lei è Angelo Santori vero?‘. Ho risposto che ero io e cosa potevo fare per lei. Le si sono gonfiati gli occhi e con le lacrime mi ha detto ‘Io sono una infermiera e le davo da bere quando era ricoverato per il Covid’“. Inizia così il commovente post scritto su Facebook da Santori, fratello del direttore d’orchestra Bruno che, insieme a lui, ha assistito a questo incontro casuale, in un bar. Quattro mesi fa Satori, che vive a Dalmine in provincia di Bergamo, è stato ricoverato per le complicanze del covid-19. Mesi terribili. “È stato come essere travolto da un treno in corsa – ha scritto ancora Angelo – ricordo poche cose di quei momenti (dopo poco sarei andato in coma) ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nuovo balzo in avanti dei contagi di Coronavirus in Puglia, oggi su 2.753 test sono stati registrati 65 casi positivi: 56 in provincia di Bari, 3 nella Bat 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di ...

Crescita contenuta della curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epi ...

