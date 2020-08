Guardia costiera italiana assiste la nave di Banksy, salvati 49 migranti (Di sabato 29 agosto 2020) La Guardia costiera italiana interviene per prestare assistenza alla Louise Michel, la nave finanziata dall’artista Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore 130 migranti. La motovedetta ha imbarcato le 49 persone ritenute più vulnerabili: 32 donne, 13 bambini e 4 uomini. Anche un cadavere verrà portato sulla terraferma. L’equipaggio della nave di Bansky aveva inoltrato l’allarme lanciato dai migranti (“Tre dei nostri sono dispersi”) e aveva chiesto l’assistenza della Capitaneria. Intanto si registrano altre 3 sbarchi a Lampedusa. The Italian Coastguard have evacuated 49 of our most vulnerable guests. They have also taken the body of the deceased person who had ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Migranti, la nave di #Banksy assistita dalla Guardia costiera #ANSA - Agenzia_Ansa : #Usa, squalo si avvicina all'equipaggio in acqua: guardia costiera apre il fuoco. Tutti sono riusciti a mettersi in… - Open_gol : La Guardia costiera italiana in soccorso della nave di Banksy. I migranti: «Ci sono un morto e tre dispersi». Il… - Delorenzoanna1 : Soccorsi oltre 400 migranti, l'Onu: «Subito un porto sicuro». La guardia costiera assiste la nave di Banksy… - cerebro84 : La Guardia costiera italiana ha raggiunto la nave per il soccorso dei migranti finanziata da Banksy -