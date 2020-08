Gran Bretagna, ministro avverte: “Secondo lockdown? È possibile” (Di sabato 29 agosto 2020) Il ministro della Salute della Gran Bretagna Matt Hancock non esclude un nuovo lockdown in caso di aumento esponenziale di casi da Covid La situazione relativa al Covid sta nuovamente preoccupando l’Europa. I casi sono in continuo aumento, e i vari governi sono pronti a nuove misure restrittive per evitare il peggio. Nel corso di … L'articolo Gran Bretagna, ministro avverte: “Secondo lockdown? È possibile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Coronavirus: Gb non esclude nuovi estesi lockdown locali

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Non si possono escludere restrizioni a livello nazionale se in Gran Bretagna si dovesse verificare un picco di casi di coronavirus questo inverno. Non solo. Le misure potrebber ...

