GQ Club: il primo talk con Victoria Cabello, Matteo Zoppas e Paolo Dalla Mora (Di sabato 29 agosto 2020) GQ torna sul campo a Cortina D'Ampezzo con GQ Club: appuntamento della testata che concentra incontri esclusivi e momenti di confronto moderati dal direttore Giovanni Audiffredi. Nella magnifica cornice dell'Hotel De La Poste si è svolto il primo dei due dibattiti in programma per questa due giorni ampezzana dal titolo Creativity Sparks Passion. Ospiti la conduttrice Victoria Cabello, Matteo Zoppas, cda Acqua Minerale San Benedetto Spa, e Paolo Dalla Mora, imprenditore e fondatore del marchio di gin Engine. La scintilla della creatività che accende la passione è il tema portante del talk. «Per me creatività è libertà: le cose migliori arrivano quando non hai ... Leggi su gqitalia

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Due club in pole per Izzo: necessari incastri di mercato - marinabeccuti : Due club in pole per Izzo: necessari incastri di mercato - Torinogranatait : Due club in pole per Izzo: necessari incastri di mercato - Mauxa : #HarryPotterAtHome l'esclusivo appuntamento in streaming: il countdown dalla stazione di King Cross -

Ultime Notizie dalla rete : Club primo GQ Club: il primo talk con Victoria Cabello, Matteo Zoppas e Paolo Dalla Mora GQ Italia Gioia Sassuolo: prima chiamata in Nazionale per Locatelli e Caputo

Il bomber corona un sogno a 32 anni, delusione per la mancata convocazione di Berardi. Niente Juventus per il regista SASSUOLO. Francesco Caputo e Manuel Locatelli per la prima volta convocati in naz ...

OBIETTIVI IN ENTRATA (E BARRICATE IN DIFESA)

Sarà la prima sgambata stagionale e poco cambia se ancora non si può parlare ufficialmente di amichevole. Nel test in famiglia di oggi la squadra di Iachini si allenerà insieme alla Primavera di Aquil ...

Il bomber corona un sogno a 32 anni, delusione per la mancata convocazione di Berardi. Niente Juventus per il regista SASSUOLO. Francesco Caputo e Manuel Locatelli per la prima volta convocati in naz ...Sarà la prima sgambata stagionale e poco cambia se ancora non si può parlare ufficialmente di amichevole. Nel test in famiglia di oggi la squadra di Iachini si allenerà insieme alla Primavera di Aquil ...