Gp Belgio F1: dominio Mercedes, prima fila Hamilton e Bottas, sprofondano le Ferrari (Di sabato 29 agosto 2020) Qualifica deludente per la Ferrari, esclusa in Q2 e in settima fila in griglia di partenza con Charles Leclerc tredicesimo e Sebastian Vettel quattordicesimo Leggi su firenzepost

